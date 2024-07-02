Новости часа: Собянин рассказал, как готовят к работе московских пожарных и спасателей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 18 тысяч специалистов работают в столичном пожарно-спасательном гарнизоне, где созданы все условия для их подготовки и тренировки. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Наиболее востребованными вакансиями в Москве стали торговля, сервисная индустрия, транспортная и промышленная отрасли, а также IT-сектор. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Столичный комплекс городского хозяйства порекомендовал москвичам и гостям города не находиться долго на солнце при установившейся в городе жаре.

