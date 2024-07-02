Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 11:30

Новости

Собянин: в пожарно-спасательном гарнизоне Москве трудятся 18 тысяч человек

Собянин: в пожарно-спасательном гарнизоне Москве трудятся 18 тысяч человек

Сергей Собянин подвел итоги театрального проекта "Золотая маска. Послесловие"

Собянин: в столице открылся новый сезон фестиваля "Московское чаепитие"

Новости часа: школьники Москвы взяли более 60% дипломов на Всероссийской олимпиаде

Новости часа: Собянин рассказал о победе школьников на робототехнической олимпиаде

Новости часа: спортивный парк на Лукинской улице откроют к 1 сентября

Мэр Москвы объявил об открытии нового футбольного манежа в Ново-Переделкине

Новости часа: спортивный парк на Лукинской улице появится до сентября 2024 года

Новости часа: в ТиНАО за 12 лет построено 197 социальных объектов

Мэр Москвы: в этом году в ТиНАО планируется построить 45 км дорог

Для сотрудников московского пожарно-спасательного гарнизона, который на сегодняшний день насчитывает 18 тысяч человек, созданы максимальные условия для профессиональной подготовки и регулярных тренировок.

Сергей Собянин напомнил, что еще в 2018 году был полностью реконструирован главный учебный центр в Апаринках. Его оснастили новыми многофункциональными тренажерами. На площадке – 21 учебная точка для отработки действий, в том числе при ДТП, газовых или химических авариях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика