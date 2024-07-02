Собянин: в пожарно-спасательном гарнизоне Москве трудятся 18 тысяч человек

Для сотрудников московского пожарно-спасательного гарнизона, который на сегодняшний день насчитывает 18 тысяч человек, созданы максимальные условия для профессиональной подготовки и регулярных тренировок.

Сергей Собянин напомнил, что еще в 2018 году был полностью реконструирован главный учебный центр в Апаринках. Его оснастили новыми многофункциональными тренажерами. На площадке – 21 учебная точка для отработки действий, в том числе при ДТП, газовых или химических авариях.

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