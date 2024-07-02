Собянин: в столице открылся новый сезон фестиваля "Московское чаепитие"

1 июля в Москве открылся фестиваль "Московское чаепитие". Как отметил Сергей Собянин, он настолько понравился жителям и гостям столицы зимой, что его решили повторить летом.

Любой желающий сможет бесплатно продегустировать чайные купажи на фестивальной площадке на Тверской площади, а также попробовать фирменный торт "Москва", который выбрали участники проекта "Активный гражданин". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.