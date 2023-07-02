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Наука

Сергей Собянин рассказал о достижениях молодых московских изобретателей и ученых

Сергей Собянин рассказал о достижениях молодых московских изобретателей и ученых

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У молодых ученых и изобретателей Москвы есть все возможности достичь успеха, считает Сергей Собянин.

По словам мэра, в городе успешно работает платформа i.moscow – экосистема, которая предлагает финансовую поддержку и программы развития.

Юным талантам помогают со школьных лет. Для детей работают технические кружки и детские технопарки, где они получают первые навыки в таких сферах, как IT-, VR-, авиамоделирование, космонавтика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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