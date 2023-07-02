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Собянин рассказал о результатах масштабной модернизации системы водоснабжения в ТиНАО

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Москва продолжает масштабную модернизацию систем водоснабжения и водоотведения Троицкого и Новомосковского административных округов. О ходе работ рассказал Сергей Собянин.

Сейчас идет комплексная реконструкция очистных сооружений "Шишкин лес", ее планируют завершить к концу года. Здесь используют современные технические решения. Как отметил мэр, до 80% ключевого оборудования для предприятия сделано в России.

Подробности этом – в эфире телеканала Москва 24.

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