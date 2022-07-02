Собянин рассказал о завершении реставрации Храма Живоначальной Троицы

В Алексеевском районе Москвы завершена реставрация Храма Живоначальной Троицы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Храм был построен в 1903 году для детского приюта. К нашему времени он сохранился в плохом состоянии. В ходе работ специалисты восстановили фасады из красного кирпича, белокаменные элементы, лестницы и полы церкви. Реставрация была полностью проведена за счет городского бюджета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

