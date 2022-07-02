На развитие территорий столицы выделят 137 гектаров земли – Собянин

В Москве в этом году инвесторам без торгов выделят около 137 гектаров земли.

Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

Участки предоставят предпринимателям, готовым развивать городские территории. Речь идет о строительстве инновационных центров и социальных объектов. Больше половины площадей займут производства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

