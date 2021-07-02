Собянин рассказал о волонтерской акции "ПаркАрт" в московских парках

В столице пять лет действует акция "ПаркАрт". За это время 100 художников-волонтеров нарисовали более 200 картин на деревьях. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Суть акции состоит в том, чтобы продлить растениям жизнь. Специалисты Мосприроды обследуют парки и находят поврежденные деревья. Их обрабатывают специальной смесью, затем художник наносит рисунок, который по сути становится пластырем – дерево перестает гнить и разрушаться.

В "ПаркАрте" принимают участие более 10 природных территорий. В этом году к акции присоединился парк "Покровское-Стрешнево". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.