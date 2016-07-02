Работы по программе "Моя улица" продолжатся в ближайшие два года

Работы по программе благоустройства "Моя улица" продолжатся в ближайшие два года.



Об этом Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу "Москва 24" в рамках Московского урбанистического форума.

По словам мэра, на участках, которые конструируют в 2016 году, программу завершат уже к середине августа. Сергей Собянин отметил, что при планировании реконструкции будут учитывать интересы и водителей, и пешеходов.