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Новости

02 июля 2016, 07:15

Мэр Москвы

Работы по программе "Моя улица" продолжатся в ближайшие два года

Работы по программе "Моя улица" продолжатся в ближайшие два года

Запуск МКЖД разгрузит транспорт в центральной части Москвы

С понедельника на МКЖД запустят поезда в тестовом режиме

На Киевском направлении МЖД запустили дополнительные электрички

Пять крупных стадионов построят в Москве к ЧМ-2018

"Москва сегодня": Сергей Собянин – о МКЖД и реконструкции улиц

"Интервью": Сергей Собянин – о современном урбанизме

Сергей Собянин – о проекте "Моя улица"

После реконструкции на Тверской сузится ширина полос

Основные работы по проекту "Моя улица" будут завершены к осени

Работы по программе благоустройства "Моя улица" продолжатся в ближайшие два года.

Об этом Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу "Москва 24" в рамках Московского урбанистического форума.

По словам мэра, на участках, которые конструируют в 2016 году, программу завершат уже к середине августа. Сергей Собянин отметил, что при планировании реконструкции будут учитывать интересы и водителей, и пешеходов.
мэр Москвы благоустройство новости Моя улица Вероника Иващенко Сергей Собянин Московский урбанистический форум
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