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02 июня, 22:15

Мэр Москвы

Собянин: 1-й участок Рублево-Архангельской линии планируется завершить в 2026 году

Собянин: 1-й участок Рублево-Архангельской линии планируется завершить в 2026 году

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В Москве продолжается строительство Рублево-Архангельской линии метро. Первый пусковой участок от станции "Шелепиха" до "Бульвара Генерала Карбышева" планируют запустить к концу 2026 года. Об этом заявил Сергей Собянин во время инспекции работ на станции "Народное Ополчение".

Тоннели на этом участке уже практически проложены, ведется отделка платформ и монтаж инженерных систем. Подрядчики заверили, что работы идут по графику. Новая линия свяжет деловые центры столицы и районы за МКАД, а также обеспечит пересадки на пять других линий метро и МЦК.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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