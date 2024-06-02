Новости часа: на самой маленькой схеме метро представлены все 430 станций

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На самой маленькой схеме представлены все 430 станций метро, МЦК и МЦД. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 83 тысяч поездок совершили москвичи на автобусах маршрута № 390 с 28 апреля, сообщил Дептранс.

Молодежная программа о развитии навыков самопрезентации пройдет летом в "Академии Дебаттл". Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.