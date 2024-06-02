Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 17:15

Общество

Новости часа: на самой маленькой схеме метро представлены все 430 станций

Новости часа: на самой маленькой схеме метро представлены все 430 станций

Новости часа: самую маленькую схему метро в мире создали в МФТИ

Собянин: самую маленькую схему столичного метро в мире создали в МФТИ

Собянин пригласил горожан на фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!"

Собянин: городской детской библиотеке имени Гайдара исполнилось 90 лет

Собянин: благоустроены территории около 200 городских поликлиник Москвы

Новости часа: Собянин назвал лауреатов грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства

В Москве подвели итоги конкурса грантов мэра в сфере культуры и искусства

Новости часа: Парк Горького проведет детский фестиваль искусств "Небо"

Новости часа: более 100 событий подготовили в рамках фестиваля искусств "Небо"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На самой маленькой схеме представлены все 430 станций метро, МЦК и МЦД. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 83 тысяч поездок совершили москвичи на автобусах маршрута № 390 с 28 апреля, сообщил Дептранс.

Молодежная программа о развитии навыков самопрезентации пройдет летом в "Академии Дебаттл". Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

Читайте также
мэр МосквытранспортметрообразованиеобществовидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика