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02 июня, 16:30

Город

Новости часа: самую маленькую схему метро в мире создали в МФТИ

Новости часа: самую маленькую схему метро в мире создали в МФТИ

Собянин: самую маленькую схему столичного метро в мире создали в МФТИ

Собянин пригласил горожан на фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!"

Собянин: городской детской библиотеке имени Гайдара исполнилось 90 лет

Собянин: благоустроены территории около 200 городских поликлиник Москвы

Новости часа: Собянин назвал лауреатов грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства

В Москве подвели итоги конкурса грантов мэра в сфере культуры и искусства

Новости часа: Парк Горького проведет детский фестиваль искусств "Небо"

Новости часа: более 100 событий подготовили в рамках фестиваля искусств "Небо"

Собянин: проект "Давай ДруЖИТЬ!" 3,5 года помогает исполнять желания детей-сирот

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Самую маленькую схему метро в мире создали в МФТИ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

ФОК с бассейном открыли в районе Бибирево. В современном здании появились просторный 25-метровый бассейн на восемь дорожек, небольшой детский бассейн и тренажерный зал.

Почти 2,5 тысячам пассажиров помогли инспекторы Центра обеспечения мобильности с начала 2024 года. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

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