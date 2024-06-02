Новости часа: самую маленькую схему метро в мире создали в МФТИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Самую маленькую схему метро в мире создали в МФТИ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

ФОК с бассейном открыли в районе Бибирево. В современном здании появились просторный 25-метровый бассейн на восемь дорожек, небольшой детский бассейн и тренажерный зал.

Почти 2,5 тысячам пассажиров помогли инспекторы Центра обеспечения мобильности с начала 2024 года. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.