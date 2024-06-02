Собянин: городской детской библиотеке имени Гайдара исполнилось 90 лет

Центральной городской детской библиотеке имени Гайдара исполнилось 90 лет. Это одно из крупнейших подобных учреждений Москвы, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На данный момент у этой библиотеки есть два отдела. Они находятся на Ростовской набережной и 3-ей Фрунзенской улице. В фонде хранятся свыше 200 тысяч книг и журналов, каждый год библиотеку посещают около 70 тысяч человек.

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