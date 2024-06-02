Собянин: благоустроены территории около 200 городских поликлиник Москвы

С реконструкцией поликлиник по новому московскому стандарту меняется и пространство вокруг зданий. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра столицы, на первом этапе модернизации уже благоустроены территории около 200 городских поликлиник. Там созданы зоны отдыха для пациентов, детские площадки, а еще установлены тысячи информационных стел, которые помогают сориентироваться. Все эти территории освещают фонари с энергосберегающими лампами, также там обустроены велопарковки и навесы для детских колясок.

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