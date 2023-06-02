Новости часа: Собянин открыл станцию Площадь трех вокзалов после II этапа реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ТПУ Площадь трех вокзалов открыли после второго этапа реконструкции. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра станции.

В Москве начался дождь, который грозит стать ливнем. Ветер может усилиться до 20 метров в секунжу, сообщили синоптики.

Возвращению россиян на соревнования даже в нейтральном статусе мешают политические критерии допуска. Об этом заявили в ОКР.