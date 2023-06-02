Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

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16:45

Общество

Новости часа: Собянин открыл станцию Площадь трех вокзалов после II этапа реконструкции

Новости часа: Собянин открыл станцию Площадь трех вокзалов после II этапа реконструкции

Собянин открыл станцию Площадь трех вокзалов по окончании II этапа реконструкции

Собянин объявил о завершении реконструкции станции Площадь трех вокзалов МЦД-2 и МЦД-4

Собянин: малый и средний бизнес выкупил у города восемь тысяч арендуемых помещений

Новости часа: малый и средний бизнес выкупил у Москвы 8 тыс арендуемых помещений

Новости часа: Собянин рассказал о производстве станков для металлообработки в Москве

Собянин сообщил о двукратном росте производства станков для основных сфер промышленности

Собянин рассказал о работе столичных водолазов

Собянин рассказал о ходе строительства Московского скоростного диаметра

Собянин рассказал об открытии новых детсадов и школ в разных районах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ТПУ Площадь трех вокзалов открыли после второго этапа реконструкции. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра станции.

В Москве начался дождь, который грозит стать ливнем. Ветер может усилиться до 20 метров в секунжу, сообщили синоптики.

Возвращению россиян на соревнования даже в нейтральном статусе мешают политические критерии допуска. Об этом заявили в ОКР.

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