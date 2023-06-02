Собянин открыл станцию Площадь трех вокзалов по окончании II этапа реконструкции

Станцию Площадь трех вокзалов открыли после завершения самого масштабного этапа реконструкции. Городской вокзал фактически был построен заново, включая платформы МЦД-2 и МЦД-4, рассказал Сергей Собянин.

Кроме того, завершилось строительство главных путей будущего МЦД-4 на участке Площадь трех вокзалов – Курская. Как проходили работы? И когда полностью запустят новый диаметр?

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