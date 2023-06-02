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Транспорт

Собянин открыл станцию Площадь трех вокзалов по окончании II этапа реконструкции

Собянин открыл станцию Площадь трех вокзалов по окончании II этапа реконструкции

Собянин объявил о завершении реконструкции станции Площадь трех вокзалов МЦД-2 и МЦД-4

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Станцию Площадь трех вокзалов открыли после завершения самого масштабного этапа реконструкции. Городской вокзал фактически был построен заново, включая платформы МЦД-2 и МЦД-4, рассказал Сергей Собянин.

Кроме того, завершилось строительство главных путей будущего МЦД-4 на участке Площадь трех вокзалов – Курская. Как проходили работы? И когда полностью запустят новый диаметр?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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