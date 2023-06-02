15:15Транспорт
Собянин открыл станцию Площадь трех вокзалов по окончании II этапа реконструкции
Станцию Площадь трех вокзалов открыли после завершения самого масштабного этапа реконструкции. Городской вокзал фактически был построен заново, включая платформы МЦД-2 и МЦД-4, рассказал Сергей Собянин.
Кроме того, завершилось строительство главных путей будущего МЦД-4 на участке Площадь трех вокзалов – Курская. Как проходили работы? И когда полностью запустят новый диаметр?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.