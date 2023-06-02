Собянин рассказал о работе столичных водолазов

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Москва готовится к купальному сезону. Безопасность водоемов помогают обеспечивать водолазы. Они несколько раз обследуют дно и берег, убирают мусор и предметы, которые могут травмировать отдыхающих. О работе водолазов рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Мэр отметил, что час работы в воде можно сравнить с дневной нагрузкой на суше. В 2022 году московские водолазы провели на глубине три тысячи часов. Благодаря сотрудникам водолазных служб системы водоснабжения и водоотведения в столице работают как часы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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