Собянин рассказал о работе столичных водолазов

Москва готовится к купальному сезону. Безопасность водоемов помогают обеспечивать водолазы. Они несколько раз обследуют дно и берег, убирают мусор и предметы, которые могут травмировать отдыхающих. О работе водолазов рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Мэр отметил, что час работы в воде можно сравнить с дневной нагрузкой на суше. В 2022 году московские водолазы провели на глубине три тысячи часов. Благодаря сотрудникам водолазных служб системы водоснабжения и водоотведения в столице работают как часы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.