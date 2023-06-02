Собянин рассказал о ходе строительства Московского скоростного диаметра

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Южное направление Московского скоростного диаметра планируют открыть уже в этом году. О том, как идет строительство новой столичной магистрали, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Например, на участке от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД работы должны закончить в начале июля. В данный момент там строители укладывают тротуар, высаживают деревья, готовят грунт под газон. До развязки с МКАД достроили участок дороги в одну сторону протяженностью четыре километра. А на улице Верхние Поля завершают переустройство кабельных линий.

Как отметил мэр, южный участок новой скоростной трассы улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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