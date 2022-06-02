Собянин: Коммунарская больница полностью перешла на плановую профильную работу

Сергей Собянин открыл новый перинатальный центр, построенный в рамках Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка".

Он отметил, что медицинский центр в Коммунарке полностью перешел на плановую профильную работу. По словам мэра, это один из лучших в стране онкологических центров и одна из лучших клиник в Москве. Собянин подчеркнул, что большинство жителей ТиНАО смогут обслуживаться в этом учреждении.

"И буквально несколько недель тому назад был сдан перинатальный центр – один из крупнейших, лучших, современных в Москве, который обеспечит родовспоможением около миллиона жителей, которые проживают недалеко от Коммунарки. Это и Южное, Северное Бутово, это юго-восток Москвы, ТиНАО", – сказал мэр.

В перинатальном центре установили самую современную технику. Кроме того, внутри учреждения есть кабинет госуслуг, где можно получить свидетельство о рождении ребенка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.