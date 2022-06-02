Собянин осмотрел новую детско-взрослую поликлинику в Коммунарке

Корпуса для приема экстренных и плановых пациентов, а также перинатальный центр открыли в Коммунарке. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Минэкономразвития выпустит приложение для дистанционных проверок бизнеса, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Туроператоры запустили первые автобусные чартеры на курорты юга России.