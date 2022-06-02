Собянин: Коммунарская больница полностью перешла на плановую профильную работу

Больница в Коммунарке, которая принимала основной поток пациентов заболевших COVID-19 в начале 2020 года, вернулась к основной работе. Теперь там получают медицинскую помощь по самому широкому спектру заболеваний.

На базе клиники открыли еще перинатальный центр. Его посетил Сергей Собянин. Там уже появились на свет первые малыши. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.