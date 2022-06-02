Собянин открыл новый перинатальный центр на базе ММКЦ "Корммунарка"

В Коммунарке открылась новая поликлиника. Шестиэтажное здание на Фитаревской улице осмотрел Сергей Собянин. У клиники есть два блока – детский и взрослый.

Также там открыты отделения реабилитации, лучевой диагностики, медицинской профилактики и женская консультация. Для поликлиники закупили новейшее оборудование, включая МРТ и КТ. Кабинеты врачей расположены таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей.

Территорию рядом с поликлиникой также благоустроили. К поликлинике прикреплены свыше 50 тысяч местных жителей – около 38 тысяч взрослых и 12 тысяч детей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.