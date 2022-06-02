Собянин утвердил проект строительства новых улиц на юго-востоке Москвы

Проект реконструкции Южнопортовой улицы утвердили в столице. Постановление подписал Сергей Собянин.

Изменения ждут и соседние участки – от Третьего транспортного кольца до Шоссейной улицы. В рамках проекта Южнопортовую улицу, 1-й и 2-й Южнопортовые проезды перестроят. Сделают шире и проезжую часть. Таким образом получится новая трех-четырехполосная дорога, которая соединит ТТК со строящимся дублером Люблинской улицы, а также обеспечит удобный выезд на Московский скоростной диаметр, где в настоящее время также ведутся работы.

Благодаря модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры москвичи получат возможность комфортно доезжать до Южного речного порта, станций столичной подземки "Кожуховская", "Печатники" и в будущем – до станции "Южный порт", а также до ЖК и торгово-деловых комплексов, которые на данный момент возводятся на территории бывших промышленных зон района.

Кроме того, проект планировки предусматривает возведение и реконструкцию порядка девяти километров дорог. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.