Собянин утвердил проект строительства пешеходного моста через Нагатинский затон

Новый пешеходный мост появится в Нагатинском затоне. Проект строительства утвердил Сергей Собянин.

Мост пройдет над старым руслом Москвы-реки. Жители Нагатинской набережной, Судостроительной улицы, Якорной и улицы Речников смогут быстрее и удобнее добираться до станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии метро. Ее планируют открыть в 2023 году.

Длина моста составит более 200 метров. Кроме пешеходной части организуют и велодорожку, а также боковые полосы отдыха, где можно будет прогуливаться и делать фото с красивым видом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.