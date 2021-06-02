Собянин осмотрел в Митине заселяемый по программе реновации дом

Сергей Собянин осмотрел новый дом в Митине, заселяемый по программе реновации. Мэр отметил, что новостройки имеют улучшенную отделку, подъезды и лифты сделаны на одном уровне, а первые этажи отданы под коммерческие нужды.

Собянин подчеркнул, что у новостройки все балконы остеклены, также установлены корзины для кондиционеров.

В Митине в программу реновации включены 14 домов, расположенных в бывшем рабочем поселке Новобратцевский. В новые квартиры должны переехать почти две с половиной тысячи жителей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.