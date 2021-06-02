Собянин осмотрел заселяемую по программе реновации новостройку в Митине

Число москвичей, получивших новые квартиры по программе реновации, приблизилось к 40 тысячам. Об этом заявил Сергей Собянин. В ближайшее время темпы расселения планируют увеличить.

Мэр 2 июня осмотрел недавно построенный дом в Митине, туда переезжают почти 250 семей из четырех соседних пятиэтажек. В новостройке более 300 квартир с улучшенной отделкой. Во дворе есть детская и спортивная площадки.

В Митине в программу реновации включены 14 домов, расположенных в бывшем рабочем поселке Новобратцевский. В новые квартиры должны переехать почти две с половиной тысячи жителей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.