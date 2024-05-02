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Новости

Новости

02 мая, 13:45

Новости

Новости часа: Собянин сообщил, как будет работать городской транспорт на Пасху

Новости часа: Собянин сообщил, как будет работать городской транспорт на Пасху

Новости часа: Собянин сообщил, как будет работать городской транспорт на Пасху

Собянин: в ночь с 4 на 5 мая будет продлено время работы городского транспорта

Новости часа: количество пляжных зон в Москве будут увеличивать ежегодно

Собянин сообщил, как будет работать городской транспорт на Пасху

Собянин назвал основные задачи по развитию разных направлений туризма в Москве

Собянин назвал основные задачи по развитию разных направлений туризма в Москве

Собянин: в 2024 году в ТиНАО будет построено более 35 км дорог

Новости часа: Собянин заявил о старте Московской недели предпринимательства 16 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Метро и МЦК в ночь на Пасху, 5 мая, будут работать до 02:00. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Главархив Москвы и "Московское долголетие" опубликовали книгу мемуаров горожан. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву в субботу, 4 мая. Об этом сообщает Фонд Андрея Первозванного.

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