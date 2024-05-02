02 мая, 13:45Новости
Новости часа: Собянин сообщил, как будет работать городской транспорт на Пасху
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Метро и МЦК в ночь на Пасху, 5 мая, будут работать до 02:00. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Главархив Москвы и "Московское долголетие" опубликовали книгу мемуаров горожан. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву в субботу, 4 мая. Об этом сообщает Фонд Андрея Первозванного.