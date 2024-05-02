Собянин назвал основные задачи по развитию разных направлений туризма в Москве

В своем посте в телеграм-канале Сергей Собянин рассказал, как город будет развивать сферу туризма. Так, по словам мэра Москвы, особое внимание уделят культурно-познавательному, развлекательному, событийному, деловому, образовательному и медицинскому направлениям.

Кроме того, власти города будут развивать внутригородской туризм и сектор пляжного отдыха, а также продолжат работу над гостиничным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.