Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 09:45

Новости

Собянин назвал основные задачи по развитию разных направлений туризма в Москве

Собянин назвал основные задачи по развитию разных направлений туризма в Москве

Собянин назвал основные задачи по развитию разных направлений туризма в Москве

Собянин: в 2024 году в ТиНАО будет построено более 35 км дорог

Новости часа: Собянин заявил о старте Московской недели предпринимательства 16 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 мая

Новости часа: Собянин анонсировал старт Московской недели предпринимательства

Новости часа: "День без турникетов" пройдет в рамках Московской недели предпринимательства

Новости часа: Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в "Манеже"

Сергей Собянин рассказал, как столичные ученые помогают коммунальщикам

Новости часа: Сергей Собянин анонсировал старт Недели предпринимательства

В своем посте в телеграм-канале Сергей Собянин рассказал, как город будет развивать сферу туризма. Так, по словам мэра Москвы, особое внимание уделят культурно-познавательному, развлекательному, событийному, деловому, образовательному и медицинскому направлениям.

Кроме того, власти города будут развивать внутригородской туризм и сектор пляжного отдыха, а также продолжат работу над гостиничным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытуризмвидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика