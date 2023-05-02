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02 мая, 22:30

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Собянин рассказал, что в программу реновации включили 12 новых адресов

Собянин рассказал, что в программу реновации включили 12 новых адресов

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Собянин рассказал, как создание комфортной городской среды улучшает жизнь москвичей

В программу реновации включили 12 новых адресов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, стартовые площадки находятся в девяти разных районах Москвы, а их застройка поможет расселить 37 старых домов и обеспечить новым комфортным жильем свыше шести тысяч человек. Всего для строительства уже выбрано 587 площадок. В программу реновации включены 5 175 домов, в которых живут около миллиона москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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