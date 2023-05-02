Собянин встретился с проходящими подготовку в центрах МО РФ московскими контрактниками

Московские контрактники проходят первичную военную подготовку в современных центрах, в том числе обучаются управлению беспилотными летательными аппаратами. Условия их размещения во вторник, 2 мая, лично проинспектировал Сергей Собянин.

Мэр посетил учебно-методические центры "Авангард" и "Патриот". Они были отремонтированы для контрактников в кратчайшие сроки. Там созданы комфортные условия для нескольких тысяч военнослужащих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.