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Собянин рассказал, как создание комфортной городской среды улучшает жизнь москвичей

Собянин рассказал, как создание комфортной городской среды улучшает жизнь москвичей

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Сергей Собянин поздравил столичный Стройкомплекс с 35-летием. В своем телеграм-канале мэр подчеркнул, что город уделяет приоритетное внимание крупным градостроительным проектам. Это и реновация жилого фонда, и развитие метро, и реконструкция бывших пром- и коммунальных зон.

В столице модернизируют школы, сады, спорткомплексы и театры. Главная цель – создание комфортной среды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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