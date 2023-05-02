Собянин рассказал, как создание комфортной городской среды улучшает жизнь москвичей

Сергей Собянин поздравил столичный Стройкомплекс с 35-летием. В своем телеграм-канале мэр подчеркнул, что город уделяет приоритетное внимание крупным градостроительным проектам. Это и реновация жилого фонда, и развитие метро, и реконструкция бывших пром- и коммунальных зон.

В столице модернизируют школы, сады, спорткомплексы и театры. Главная цель – создание комфортной среды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.