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Собянин рассказал о работе первого в России робота-уборщика

Собянин рассказал о работе первого в России робота-уборщика

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Собянин: на улицах Москвы появился первый в России робот-уборщик

Первый в России робот-уборщик "Пиксель" будет работать на улицах столицы. О его запуске сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, робот способен заниматься влажной уборкой, а также подметать тротуары на протяжении 16 часов. Он имеет сменное навесное оборудование, благодаря которому робот функционирует целый год. Градоначальник уточнил, что на сегодняшний день "Пиксель" работает в тестовом режиме.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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