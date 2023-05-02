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Транспорт

Собянин рассказал о сервисах столичного метрополитена

Собянин рассказал о сервисах столичного метрополитена

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Сергей Собянин рассказал о сервисах столичного метрополитена в своем блоге. Например, известно, что 120 тысяч пассажиров воспользовались сервисом "Живое общение" с начала 2023 года. И это почти вдвое больше, если сравнивать с 2022 годом.

Мэр столицы напомнил, что на стойках "Живое общение" помогут построить удобный маршрут и подобрать выгодный тариф. Сервис вошел в топ-5 самых популярных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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