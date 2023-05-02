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Культура

Дни исторического и культурного наследия продлятся в столице до 31 мая – Собянин

Дни исторического и культурного наследия продлятся в столице до 31 мая – Собянин

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Более 50 отреставрированных памятников архитектуры можно посетить в Дни исторического и культурного наследия. Они продлятся в столице до 31 мая. Записаться можно на портале "Узнай Москву".

Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о том, какие памятники можно посетить в рамках цикла мероприятий "Реставрация наследия". Так, в Басманном районе можно увидеть главный дом городской усадьбы Сумарокова-Тюляевой и усадьбу Муравьевых-Апостолов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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