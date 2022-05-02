Причалы на Москве-реке привели в порядок перед открытием навигации

Сергей Собянин рассказал, что перед открытием речной навигации в столице привели в порядок причалы на Москве-реке.

Музеи Московского Кремля готовят первую в истории выставку экспонатов в Таиланде.

В Минобороны сообщили, что с Азовстали с 30 апреля вышли свыше 100 человек, 32 решили остаться в ДНР.

