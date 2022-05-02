Перед открытием речной навигации в столице привели в порядок причалы на Москве-реке. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что особое внимание было уделено Северному речному вокзалу. После реставрации он вернул себе звание главной круизной гавани Москвы.

Все 17 причалов были отремонтированы. Дно расчистили и укрепили бетонными плитами. В прошлом году речные суда подходили к причалам свыше 11 тысяч раз.

Парк рядом с вокзалом также благоустроили. Ему вернули исторический облик и планировку. Скульптуры и фонтаны отреставрировали, дорожки и освещение обновили. Также там обустроили детские и спортивные площадки. А на набережной открыли пляжную зону с бассейнами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.