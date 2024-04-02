02 апреля, 20:00Общество
Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в Некрасовке
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На юго-востоке Москвы построят производственные объекты в рамках комплексного развития. Работы пройдут рядом со станцией метро "Некрасовка", на улицах Вертолетчиков, Маресьева и Липчанского. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более 200 пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле" получили материальную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
Змеи в Москве проснутся в первой декаде апреля, заявили в департаменте природопользования.