Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в Некрасовке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На юго-востоке Москвы построят производственные объекты в рамках комплексного развития. Работы пройдут рядом со станцией метро "Некрасовка", на улицах Вертолетчиков, Маресьева и Липчанского. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 200 пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле" получили материальную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Змеи в Москве проснутся в первой декаде апреля, заявили в департаменте природопользования.