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Новости

02 апреля, 20:00

Общество

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в Некрасовке

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в Некрасовке

Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в Некрасовке

Новости часа: инвестиции в экономику Москвы в 2023 году составили 6,8 трлн рублей

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Новости часа: почти 7 трлн рублей инвестировали в экономику Москвы в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Ввод Рублево-Архангельской линии метро улучшит транспортное обслуживание 800 тыс жителей

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Новости часа: около 30 сезонных ярмарок выходного дня откроют в столице в апреле

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На юго-востоке Москвы построят производственные объекты в рамках комплексного развития. Работы пройдут рядом со станцией метро "Некрасовка", на улицах Вертолетчиков, Маресьева и Липчанского. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 200 пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле" получили материальную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Змеи в Москве проснутся в первой декаде апреля, заявили в департаменте природопользования.

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