02 апреля, 18:30Экономика
Новости часа: инвестиции в экономику Москвы в 2023 году составили 6,8 трлн рублей
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В экономику Москвы в 2023 году инвестировали почти 6,8 триллиона рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Также мэр столицы сообщил, что в конце апреля откроются около 30 сезонных ярмарок выходного дня.
До конца апреля в столице промоют более тысячи пешеходных переходов. О работах коммунальных служб рассказал заммэра Петр Бирюков.