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Новости

02 апреля, 18:30

Экономика

Новости часа: инвестиции в экономику Москвы в 2023 году составили 6,8 трлн рублей

Новости часа: инвестиции в экономику Москвы в 2023 году составили 6,8 трлн рублей

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Новости часа: почти 7 трлн рублей инвестировали в экономику Москвы в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Ввод Рублево-Архангельской линии метро улучшит транспортное обслуживание 800 тыс жителей

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Новости часа: около 30 сезонных ярмарок выходного дня откроют в столице в апреле

Новости часа: в экономику Москвы в 2023 году инвестировали около 6,8 трлн рублей – Собянин

Собянин: в Москве работает 26 ярмарок выходного дня круглогодичного формата

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В экономику Москвы в 2023 году инвестировали почти 6,8 триллиона рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Также мэр столицы сообщил, что в конце апреля откроются около 30 сезонных ярмарок выходного дня.

До конца апреля в столице промоют более тысячи пешеходных переходов. О работах коммунальных служб рассказал заммэра Петр Бирюков.

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