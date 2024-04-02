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Новости

02 апреля, 16:45

Общество

Новости часа: почти 7 трлн рублей инвестировали в экономику Москвы в 2023 году

Новости часа: почти 7 трлн рублей инвестировали в экономику Москвы в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Ввод Рублево-Архангельской линии метро улучшит транспортное обслуживание 800 тыс жителей

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Новости часа: около 30 сезонных ярмарок выходного дня откроют в столице в апреле

Новости часа: в экономику Москвы в 2023 году инвестировали около 6,8 трлн рублей – Собянин

Собянин: в Москве работает 26 ярмарок выходного дня круглогодичного формата

В экономику Москвы в 2023 году инвестировали около 6,8 трлн рублей – Собянин

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинский

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 7 триллионов рублей инвестировали в экономику Москвы в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Москве 3 апреля. Об этом сообщили синоптики.

Более 215 тысяч окон заменили в московских подъездах в рамках капитального ремонта, рассказали в комплексе горхозяйства.

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