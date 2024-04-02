Новости часа: почти 7 трлн рублей инвестировали в экономику Москвы в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 7 триллионов рублей инвестировали в экономику Москвы в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Москве 3 апреля. Об этом сообщили синоптики.

Более 215 тысяч окон заменили в московских подъездах в рамках капитального ремонта, рассказали в комплексе горхозяйства.