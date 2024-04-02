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Новости

02 апреля, 15:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Новости часа: около 30 сезонных ярмарок выходного дня откроют в столице в апреле

Новости часа: в экономику Москвы в 2023 году инвестировали около 6,8 трлн рублей – Собянин

Собянин: в Москве работает 26 ярмарок выходного дня круглогодичного формата

В экономику Москвы в 2023 году инвестировали около 6,8 трлн рублей – Собянин

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинский

Собянин: зимние ярмарки выходного дня посетили полмиллиона человек

Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Кадашевской набережной

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинского

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Треть строительных работ выполнили на будущей станции московского метро "Народное Ополчение". Об этом заявил Сергей Собянин.

Желтый уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Москве на среду и четверг, 3–4 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр.

ЗАГСы Москвы начали прием заявлений на регистрацию брака в День России. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

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