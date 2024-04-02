02 апреля, 15:00Новости
Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Треть строительных работ выполнили на будущей станции московского метро "Народное Ополчение". Об этом заявил Сергей Собянин.
Желтый уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Москве на среду и четверг, 3–4 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр.
ЗАГСы Москвы начали прием заявлений на регистрацию брака в День России. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.