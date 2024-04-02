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02 апреля, 14:15

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Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

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В Москве приступили к строительству Рублево-Архангельской линии метро. В настоящее время завершается проходка тоннелей между станциями "Народное Ополчение" и "Звенигородская". Ход работ осмотрел Сергей Собянин.

Со станции "Народное Ополчение" можно будет сделать пересадку на БКЛ. Здесь предусмотрено два подземных вестибюля и шесть лифтов для маломобильных пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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