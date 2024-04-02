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Новости

Новости

02 апреля, 12:00

Общество

Новости часа: в экономику Москвы в 2023 году инвестировали около 6,8 трлн рублей – Собянин

Новости часа: в экономику Москвы в 2023 году инвестировали около 6,8 трлн рублей – Собянин

Собянин: в Москве работает 26 ярмарок выходного дня круглогодичного формата

В экономику Москвы в 2023 году инвестировали около 6,8 трлн рублей – Собянин

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинский

Собянин: зимние ярмарки выходного дня посетили полмиллиона человек

Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Кадашевской набережной

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинского

Новости часа: для жителей Ховрина построят еще одну поликлинику

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинского

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинского

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 6,8 триллиона рублей инвестировали в экономику Москвы по итогам 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин. В своем телеграм-канале мэр столицы отметил, что максимальная доля вложений – более 30% – пришлась на машины и оборудование.

ЗАГСы Москвы начали прием заявлений на регистрацию брака в День России, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Снежный покров в Москве сошел на 10 суток раньше срока. Об этом рассказали синоптики.

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