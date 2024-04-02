Новости часа: в экономику Москвы в 2023 году инвестировали около 6,8 трлн рублей – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 6,8 триллиона рублей инвестировали в экономику Москвы по итогам 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин. В своем телеграм-канале мэр столицы отметил, что максимальная доля вложений – более 30% – пришлась на машины и оборудование.

ЗАГСы Москвы начали прием заявлений на регистрацию брака в День России, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Снежный покров в Москве сошел на 10 суток раньше срока. Об этом рассказали синоптики.