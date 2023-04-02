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Собянин: более 300 км теплосетей построят и реконструируют в Москве в 2023 году

Собянин: более 300 км теплосетей построят и реконструируют в Москве в 2023 году

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Москва представляет собой один из крупнейших мировых мегаполисов, поэтому власти пристально следят за состоянием инженерной инфраструктуры города. Для ее бесперебойного функционирования столица организовала масштабные работы, рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, будет построено и реконструировано более 300 километров тепловых сетей. В ходе подготовки к новому отопительному сезону город организует гидравлические и температурные испытания. Такие мероприятия помогают выявить ненадежные участки тепловых сетей и отремонтировать их, отметил Собянин. Он напомнил, что горячую воду во время работ отключают на 10 суток.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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