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Собянин: "Тройка" за 10 лет стала незаменимой для жителей Москвы и четверти регионов

Собянин: "Тройка" за 10 лет стала незаменимой для жителей Москвы и четверти регионов

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Транспортной карте "Тройка" исполнилось 10 лет. За этот период билетная система стала незаменимой для москвичей и жителей более 25 российских регионов, рассказал Сергей Собянин.

В 2022 году "Тройку" перевели на отечественный чип. По словам Собянина, эта карта является единственным носителем, который позволяет записывать абонементы или оплачивать проезд с баланса билета "Кошелек".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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