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Собянин: в 2020 и 2021 годах билетная система "Трока" признавалась самой "умной" в мире
Транспортной карте "Тройка" исполнилось 10 лет. За этот период билетная система стала незаменимой для москвичей и жителей более 25 российских регионов, рассказал Сергей Собянин.
Он напомнил, что в 2022 году "Тройку" перевели на отечественный чип. По словам Собянина, эта карта является единственным носителем, который позволяет записывать абонементы или оплачивать проезд с баланса билета "Кошелек".
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.