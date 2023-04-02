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Свыше 16 тыс женщин открыли свое дело и зарегистрировали самозанятость в Москве – Собянин

Свыше 16 тыс женщин открыли свое дело и зарегистрировали самозанятость в Москве – Собянин

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В Москве более 16 тысяч женщин открыли свое дело и зарегистрировали самозанятость. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр поделился, что в центре "Моя работа" на улице Шаболовка, 48 работает экосистема "Самозанятость в руки". Благодаря ей можно получить все необходимое для стартапа. В центре специалисты подскажут, как определиться с форматом предпринимательства и найти новых клиентов, отметил Собянин. За последние три года программой воспользовались 35 тысяч жителей столицы, почти половина из них – женщины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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