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Собянин назвал победителей чемпионата профессионального мастерства школьников "Мастерята"

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149 команд из 2,4 тысячи коллективов-финалистов получили золотые медали на самом масштабном столичном чемпионате профессионального мастерства среди младших школьников "Мастерята". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что больше всего призовых мест получили воспитанники колледжа "Царицыно" и дворца творчества "Неоткрытые острова", а также ученики школы №1298 "Профиль Куркино".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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