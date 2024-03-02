Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 12:45

Город

Новости часа: более 180 маршрутов наземного транспорта улучшили в Москве в 2023 году

Новости часа: более 180 маршрутов наземного транспорта улучшили в Москве в 2023 году

Собянин рассказал, как работает центр сопровождаемого проживания "Гурьевский"

Две уникальные машины для обслуживания вертолетов появились в парке Мосавиацентре

Собянин рассказал, как в Москве улучшают транспортную доступность районов

Новости часа: в Московском авиацентре появились две машины для ремонта вертолетов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 марта

Новости часа: исторический корпус Морозовской больницы отреставрируют в Москве

Новости часа: машины для ремонта вертолетов появились в Московском авиацентре

Новости часа: исторический корпус Морозовской больницы отреставрируют в Москве

Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве в прошлом году улучшили более 180 маршрутов наземного транспорта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москва получила награду Всероссийского конкурса за поддержку локальных брендов. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

Праздничные мероприятия в честь Дня писателя пройдут на ВДНХ и в библиотеках Москвы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородкультуравидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика