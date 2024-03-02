Новости часа: более 180 маршрутов наземного транспорта улучшили в Москве в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве в прошлом году улучшили более 180 маршрутов наземного транспорта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москва получила награду Всероссийского конкурса за поддержку локальных брендов. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

Праздничные мероприятия в честь Дня писателя пройдут на ВДНХ и в библиотеках Москвы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

