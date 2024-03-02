Собянин рассказал, как работает центр сопровождаемого проживания "Гурьевский"

Центр сопровождаемого проживания "Гурьевский" одним из первых в столице внедрил новый стандарт поддержки людей с ментальными особенностями. О важной работе, которую ведут в интернате, сообщил Сергей Собянин.

Главный принцип сотрудников состоит в предоставлении своим подопечным больше самостоятельности. Внешне здание похоже на студенческий кампус. Это два жилых корпуса и девять тренировочных квартир для стажировки в обычных домах.

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