02 марта, 11:30Новости
Собянин рассказал, как работает центр сопровождаемого проживания "Гурьевский"
Центр сопровождаемого проживания "Гурьевский" одним из первых в столице внедрил новый стандарт поддержки людей с ментальными особенностями. О важной работе, которую ведут в интернате, сообщил Сергей Собянин.
Главный принцип сотрудников состоит в предоставлении своим подопечным больше самостоятельности. Внешне здание похоже на студенческий кампус. Это два жилых корпуса и девять тренировочных квартир для стажировки в обычных домах.
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