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Новости

02 марта, 11:30

Новости

Собянин рассказал, как работает центр сопровождаемого проживания "Гурьевский"

Собянин рассказал, как работает центр сопровождаемого проживания "Гурьевский"

Две уникальные машины для обслуживания вертолетов появились в парке Мосавиацентре

Собянин рассказал, как в Москве улучшают транспортную доступность районов

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Центр сопровождаемого проживания "Гурьевский" одним из первых в столице внедрил новый стандарт поддержки людей с ментальными особенностями. О важной работе, которую ведут в интернате, сообщил Сергей Собянин.

Главный принцип сотрудников состоит в предоставлении своим подопечным больше самостоятельности. Внешне здание похоже на студенческий кампус. Это два жилых корпуса и девять тренировочных квартир для стажировки в обычных домах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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