Новости часа: в Московском авиацентре появились две машины для ремонта вертолетов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Московском авиацентре появились две уникальные машины для ремонта вертолетов в полевых условиях. Об этом сообщил Сергей Собянин.



По данным заммэра Анастасии Раковой, за 6 лет проект "Московское долголетие" объединил 550 000 москвичей.

Кроме того, по словам синоптика, москвичей на праздничные выходные ожидают морозы вплоть до минус 15 градусов.