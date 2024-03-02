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02 марта, 00:00

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Новости часа: в Московском авиацентре появились две машины для ремонта вертолетов

Новости часа: в Московском авиацентре появились две машины для ремонта вертолетов

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Московском авиацентре появились две уникальные машины для ремонта вертолетов в полевых условиях. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По данным заммэра Анастасии Раковой, за 6 лет проект "Московское долголетие" объединил 550 000 москвичей.

Кроме того, по словам синоптика, москвичей на праздничные выходные ожидают морозы вплоть до минус 15 градусов.

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